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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA'larda büyük değişim
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'larda büyük değişim

Baykar tarafından geliştirilen ve kısa sürede büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni imajı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:51:00 -
Bayraktar TB2 SİHA'larda büyük değişim

Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

Bayraktar TB2 SİHA, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Şu anda envanterde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasını da sağladı. Operasyonlarda başarıyla görev yapan SİHA'lar için birçok ülkeyle görüşmeler de devam ediyor.

Polis teşkilatı tasarladı

Bu teknolojiye hayat veren isim olan Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'lar için tasarladığı yeni logosunu yayınladı.

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