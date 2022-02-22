Bayraktar dünyaya yayılmaya devam ediyor! Tam 16 ülkede…

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Katar merkezli El Cezire’ye, yerli teknolojiyi, Türkiye’nin İHA’ları geliştirme öyküsünü ve yeni nesil İHA’lardaki rolünü anlattı. Öncelikle otomatik şekilde uçabilen uçak üretmek için küçük bir projeyle ilk adımı attıklarını aktaran Bayraktar, İHA’ların yapımına küçük bir atölyede başladıklarını söyledi.

Operasyonlarda kullanılıyor

İlk üretimlerinin küçük uçaklardan oluştuğunu, havada 1 saat kalabilen ve 15 kilometre gibi kısa mesafe uçabildiğini hatırlatan Bayraktar, TB2 SİHA projesine ise 2010 yılında başladıklarını söyledi. 2014’te Savunma Sanayi Müsteşarlığı çalışmaları sonucu TB2 SİHA’ların TSK envanterine katıldığını belirten Bayraktar, “TB2’ler terörle mücadelede ve Türkiye dışındaki operasyonlarda gerçekten başarılıydı” dedi. TB2’lerin dünyada en meşhur SİHA’lar olduğunu ve 16 ülkede çalıştığını dile getiren Bayraktar, “TB2’ler havada 27 saat kalarak yüzlerce kilometre menzile sahip, 130 kilogram ağırlık taşıyabiliyor, oldukça hassas akıllı askeri teçhizatla donanmış durumda” dedi.

Büyük başarılar elde etti

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) 2016 yılında başladıklarını belirten Bayraktar, “Akıncılar büyük uçaklar, içinde 100 adet bilgisayar taşıyor. TB2’ler ise 40 bilgisayar” ifadelerini kullandı. Bayraktar, Akıncı TİHA’ların, stratejik görevleri yerine getirebilen, cruise (seyir) füzesi taşıyabilen, hava çatışmalarına girebilen ve uydular üzerinden yönetme imkanı veren, oldukça yüksek güce sahip olduklarının altını çizdi. Türk İHA’larının başka özelliklerine de değinen Bayraktar, radarlar tarafından tespitinin zor olduğunu, tanklara ve savunma sistemlerine karşı büyük başarılar elde ettiğini belirterek Suriye’nin İdlib kenti ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki başarılarını örnek gösterdi.

Artık kendimize güveniyoruz

Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki geçen 20 yıl içindeki dönüşümün sırrını “Çalışmaya kendini adama ve dışa bağımlılıktan kurtulma” olarak özetledi. Ülkesinin savunma sanayii alanında geçmişte yüzde 85 dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Bayraktar, Türkiye’nin artık kendine güvenir hale geldiğini ifade etti. Tüm iş tasarımlarının ve ana bileşenlerin ülkede geliştirildiğini aktaran Bayraktar, savunma sanayii alanında malzeme veya ana bileşenlerin güvence altına alınması konusunda Türkiye’nin artık dışa bağımlılığının kalmadığını vurgulayarak “İnsansız hava araçları dünyanın en iyisi. Tüm bilgisayarlar ve elektronik yazılımlar yeri üretimdir” şeklinde konuştu.

Dünyada ilk üçteyiz

Bayraktar, insansız hava araçları sanayii alanının ABD, Çin ve İsrail tarafından işgal edildiğini ancak Türkiye’nin dünyada ilk üçte olduğuna dikkati çekti. Türk SİHA’larının hassaslık konusunda daha iyi olduğunu belirten Bayraktar, hali hazırda üzerinde insansız savaş uçakları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Bayraktar, “Avrupa, Türkiye ile kıyaslanabilir platformlara sahip değil, şu anda Türk SİHA’ları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor” dedi.