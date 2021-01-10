Bayrakçı'dan Kaftancıoğlu açıklaması: Şerefsizim...

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun twitter mesajları tartışılmaya devam ediyor. CNN Türk'te canlı yayında SONAR'ın sahibi Kaftancıoğlu hakkında yaptığı açıklamada, "Şerefsizim bizi dinleyen CHP seçminine yarın anket yapılsın, yüzde 80 bu adam doğruyu söylüyor der. Türkiye'nin yüzde 23'ü Atatürkçüyüm diyor. Sizin çok mensubu olduğunuz Liberalim diyenler yüzde 1, sosyalistim, Marksistim ve Leninistim diyenlerin oranı yüzde 2,5'tir. Ha seçmen aptal, AK Parti'ye yüzde 50 veriyorlar seçmen cahil, hadi lan ordan." dedi.

Bayrakçı, "Şimdi 5 ay önce Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirme sebebim şuydu, CHP'liler ilk geldiğinde iktidarı çok eleştirdiği için hakkında dava açılmış biri olarak biliniyordu. Ben biliyordum ki sayın Kaftancıoğlu'nun fikirleri duyulacak konuşulacak, masaya yatırılıcak." dedi.

Araya giren sunucu Semiha Şahin, "Kafama takılan şu ben velevki CHP'liyim oy vereceğim kişiyi bilirim Canan Kaftancıoğlu'nun ne olduğunu kimse bilmiyor muydu?" dedi.

Daha sonra araya giren gazeteci Metin Özkan, "Hakan bey riv rivi bırak net konuş ya Canan Kaftancıoğlu yanlış yapmıştır. CHP seçmenini temsil etmiyor de çık." diyerek tepki gösterdi.

Bayrakçı, "Eninde sonunda ne düşündüğü, ne konuştuğu bilinecekti. Ben genel merkezin Kaftancıoğlu'nu 4-5 ay içinde görevden almadılar. Almazlarsa aynı düşünceyi paylaşıyorlardır dedim. Peki bu ortak fikirler neler, Atatürk mevzusu mühim bir mevzudur. İstanbul İl Başkanı Atatürk demekten hoşlanmıyorum diyor. Yani içinde Türk olan bir kelimeyi söylemekten çekiniyor. Bir de CHP'liler söylemisin diye çaba harcıyor. Git bakalım İzmir'de söyle bu lafları, hala görevden alınmıyorsa bugün bir şekilde bir görüş birliği var demektir. Sizin Atatürk'le ilgili bir konuda görüş birliği yapmanıza hakkınız yok. Şerefsizim bizi dinleyen CHP seçminine yarın anket yapılsın, yüzde 80 bu adam doğruyu söylüyor der. Türkiye'nin yüzde 23'ü Atatürkçüyüm diyor. Sizin çok mensubu olduğunuz Liberalim diyenler yüzde 1, sosyalistim, Marksistim ve Leninistim diyenlerin oranı yüzde 2,5'tir. Ha seçmen aptal, AK Parti'ye yüzde 50 veriyorlar seçmen cahil, hadi lan ordan." diyerek tepki gösterdi.