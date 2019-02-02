Bayern Münih, Leverkusen deplasmanından puansız döndü Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildi- Lider Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu. Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Bavyera ekibi, 41. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bayer Leverkusen, 53. dakikada Leon Bailey, 63. dakikada Kevin Volland ve 90. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında lider Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund ekibinin golünü 22. dakikada Marco Reus atarken, Frankfurt'un golü 36. dakikada Luka Jovic'den geldi. Borussia Dortmund 49 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise liderin 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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