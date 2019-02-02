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Bayern Münih, Leverkusen deplasmanından puansız döndü

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildi- Lider Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:31
Bayern Münih, Leverkusen deplasmanından puansız döndü

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, 41. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bayer Leverkusen, 53. dakikada Leon Bailey, 63. dakikada Kevin Volland ve 90. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında lider Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Dortmund ekibinin golünü 22. dakikada Marco Reus atarken, Frankfurt'un golü 36. dakikada Luka Jovic'den geldi.

Borussia Dortmund 49 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise liderin 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 20:31
  1. Bayer Leverkusen
  2. Bayern Münih
  3. Borussia Dortmund
  4. Bundesliga
  5. Eintracht Frankfurt

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