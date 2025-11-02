Bayern Münih durdurulamıyor! 15'te 15 yaptı

Bundesliga’nın 9. haftasında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleye ev sahibi ekip damgasını vurdu. Maçın 25. dakikasında Serge Gnabry’nin golüyle öne geçen Bavyera ekibi, bu golün hemen ardından 31. dakikada Nicolas Jackson’la farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının bitimine kısa süre kala ise Leverkusenli Loic Bade’nin kendi kalesine attığı golle Bayern soyunma odasına 3-0 önde gitti.

NAMAĞLUP SERİ SÜRÜYOR

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, Bayern Münih bu skorla sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 27’ye yükseltti. Bundesliga’da oynadığı 9 maçı da kazanan Bayern Münih, zirvedeki yerini korudu. Ayrıca tüm kulvarlarda bu sezon oynadığı 15 resmi maçın tamamını kazanan Thomas Tuchel’in ekibi, müthiş formunu sürdürmeye devam etti.

LEVERKUSEN'E DİRENÇ YETMEDİ

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir galibiyet alan ve ligde de üst sıraları zorlayan Bayer Leverkusen, bu mağlubiyetle 17 puanda kaldı. Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso’nun planları, Bayern’in baskısı karşısında etkisiz kaldı.

SONRAKİ MAÇLARDA GÖZLER YİNE BAYERN’DE

Bayern Münih, ligin 10. haftasında deplasmanda Union Berlin’e konuk olacak. Leverkusen ise sahasında Heidenheim’i ağırlayacak. Gözler şimdi, Bavyera ekibinin bu yenilmezlik serisini ne kadar sürdürebileceğinde olacak.