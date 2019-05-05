Bayern Münih dolu dizgin!
Bayern Münih Almanya Ligi'nde 32. haftasında kendi sahasında Hannover'i 3-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.05 Mayıs 2019 Pazar 01:18
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Robert Lewandowski, 40. dakikada Leon Goretzka ve 83. dakikada Franck Ribery kaydetti.
Hannover'in tek golünü 51. dakikada penaltıdan Jonathas attı. Jonathas, 55. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bayern Münih'te oyuna 86. dakikada giren Arjen Robben kariyerinde 700. maçına çıkmış oldu. 88'de oyuna giren Rafinha ise kariyerindeki 500. maçını oynadı.
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 74'e yükseltti. Son sıradaki Hannover 18 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Bayern Münih, Leipzig deplasmanına konuk olacak. Hannover, Freiburg'u ağırlayacak.
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