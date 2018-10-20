Bayern Münih 3 hafta sonra yendi! 3-1

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 30 ve 49. dakikalarda Robert Lewandowski, 72. dakikada James Rodriguez'in attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Wolfsburg'un tek golü 63. dakikada Wout Weghorst'tan geldi.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Yunus Mallı, 71. dakikada Elvis Rexhbecaj'ın yerine oyuna dahil oldu. Konuk ekipte ise Arjen Robben, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bayern Münih, bu sonuçla 4. haftada Schalke 04'ü deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ilk kez kazandı.

Bavyera ekibi puanını 16'ya yükseltirken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.