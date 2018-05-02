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Baycu Noyan'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'da Baycu Noyan'ı kim oynuyor? Baycu Noyan karakteriyle rol alan isim başarılı oyuncu Barış Bağcı'dır.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:31
Baycu Noyan'ı kim oynuyor?

Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Barış Bağcı 1997 senesinde Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda ilk kez oyunculuğa adım atmıştır.

İlk olarak 2011’de Küçük Hanımefendi dizisinde rol alan Barış Bağcı yeni sezonda Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterini oynamaktadır. Barış Bağcı aslen 1975 yılında Karaman’da dünyaya gelmiştir.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:31
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Konya
  4. Barış Bağcı
  5. Baycu Noyan kimdir?

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