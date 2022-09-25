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Kadın - Aile Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi | Kolay nefis tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi | Kolay nefis tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Çayın, kahvenin yanına leziz bir kurabiye hazırlamak isteyenler 'Kolay tuzlu kurabiye tarifi' konusunu araştırıyor. Tam ölçülü tuzlu kurabiye tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-09-25 00:36:00 -
Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi | Kolay nefis tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Ağızda dağılan leziz bir kurabiye kim 'hayır' diyebilir. İşte, leziz tuzlu kurabiye tarifi...

Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 gram margarin ya da tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta sarısı

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 adet yumurta akı

Susam

Çörekotu

Kolay nefis tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında margarini ve sıvı yağı alıp iyice ezin.

Ardından diğer malzemelerin hepsini yoğurma kabının içerisine alın.

Hamuru iyice yoğurun.

Kurabiyelerinize arzu ettiğiniz şekli verin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Kurabiyeleri önce yumurta akına ardından susam ve çörek otuna bulayıp tepsiye dizin.

Kurabiyeler kızarana kadar önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. 

Afiyet olsun.

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