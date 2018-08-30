Bayat ekmeklerden tatlı yapın

Bayat ekmekleri dilimleyin. 4 yumurta, bir kapta çırpın. Dilimleri yumurtaya bandırıp, ocak üzerinde kızmış olan yağın içine bırakıın. Kızaran ekmekleri tepsiye dizin.

Bu haliyle, yanında peynirle çocukların doyamayacağı lezzettir. Eski Ankara’da buna “ekmek balığı” denirdi. Eğer isterseniz bunu tatlı haline de getirirsiniz:

Tencereye 3 buçuk su bardağı su konulur. Onun üzerine 2 su bardağı toz şeker ilave edilir. Ocağın üzerine konulup, şerbet yapılır. İndirmeye yakın 4-5 damla limon damlatılır. Yumurtada kızartılmış ekmekler bu şerbete bırakılır.. Olur ekmek tatlısı!