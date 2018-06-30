Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Karadeniz ekibi Kardemir Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i kadrosuna dahil etti.30 Haziran 2018 Cumartesi 16:15
1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.
Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
EN SON SAKARYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.
Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.
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