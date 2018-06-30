THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Karadeniz ekibi Kardemir Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i kadrosuna dahil etti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:15
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu

1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

EN SON SAKARYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:15
  1. Trabzonspor
  2. Beşiktaş
  3. Eskişehir
  4. Sakarya
  5. Sivas
  6. Elazığ
  7. Burak Yılmaz
  8. Karabükspor
  9. Şanlıurfaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
    1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
    2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
    3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
    4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
    5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
    6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
    7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
    8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
    9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
    10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
    11. Yıldız futbolcudan transfer..
    12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
    13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
    14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
    15. Seneye üniversiteli olacak
    16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
    17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
    18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
    19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
    20. Çocuğunuz çekingense...
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı