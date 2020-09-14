  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Batman'da sıcaktan bunalanlar kar tünelinde serinliyor
Aktüel

Batman'da sıcaktan bunalanlar kar tünelinde serinliyor

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyünde kış mevsiminde yağan karın erimesiyle oluşan tünel ziyaretçilerin ilgisini görüyor - Sabahattin Atalay: - "Şu anda Batman'da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Burada ise çok serin bir hava var ve üşüyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:07:13 -
Batman'da sıcaktan bunalanlar kar tünelinde serinliyor

BATMAN (AA) - METİN ÖZMEN - Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyünde kış aylarında biriken karın ısınan havada erimesiyle oluşan tünel, sıcaktan bunalan vatandaşlardan ilgi görüyor.

Altıdere köyünün Dabanang mezrasında bulunan, yıl boyunca belli bir seviyede erimeden özelliğini koruyan kar tüneli, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Köy muhtarı Aydın Algan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında kardan metrelerce oluşan tünelin serinlemek için büyük bir nimet olduğunu belirterek, özellikle öğle saatlerinde köy sakinleri ile serinlemek için tüneli ziyaret ettiklerini söyledi.

- "Burada üşüyoruz"

Sıcaktan bunaldıkları için kar tüneline gelenlerden Sabahattin Atalay, "Şu anda Batman'da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Burada ise çok serin bir hava var ve üşüyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesini istiyoruz." dedi.

Batman'dan tüneli görmek için gelen İrfan Yıldız, Türkiye'nin birçok ilini ziyaret ettiğini, doğa harikası yerler görme fırsatı bulduğunu belirtti.

"Yaz aylarında bu tarz kar tüneline hiç rastlamadım. Burası saklı bir cennet." diyen Yıldız, herkese tüneli görmelerini tavsiye etti.

Nezim Taymur da Batman'dan geldiğini ifade ederek, kar tünelinin görülmeye değer olduğunu aktardı.

Sıcak günlerde kar tünelinin içinde serinlediklerini dile getirerek, doğa tutkunlarını bölgeye davet ettiklerini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı