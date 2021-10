Batman'da hizmet aralıksız sürecek

Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Milletvekili Ziver Özdemir, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 810 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesini hizmete soktuklarını belirterek, böylelikle Batman’dan başka illere hasta sevkinin azaldığını söyledi.



500 yataklı şehir Hastanesinin de Şubat 2020’de yatırım programına alındığını ve Mayıs 2021 tarihinde projelendirme ihalesinin yapıldığını anımsatan Özdemir, hastanenin 1 Kasım 2021 tarihinde inşaat ihalesinin yapılacağını ve yatay mimariye uygun ve kapasitenin artırılabileceğini söyledi.





Batman’da ulaşımda ise önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:



Türkiye’nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf 2 köprüsü halkımızın hizmetine açılmıştır. Batman –Hasankeyf Gercüş – Midyat yolunu da yatırım programında bulunmaktadır, 39 km’lik kesimin bugüne kadar 27 km’lik kesimi bsk bölünmüş yol olarak tamamlanmış, 600 mt’lik çift tüp tünel çalışmaları ile projeden geriye kalan kesimlerde bsk çalışmaları devam etmektedir. Batman-Hasankeyf yolunun Batman çıkışının bölünmüş yol ve BSK olarak yapılması yatırım programına alınmamış olup, bu yol üzerinde bulunan 2x1760 m. Uzunluğundaki Gercüş tünelinin ileriki yıllarda ihale edileceği değerlendirilmiştir. Gercüş Kayapınar yolu proje ekseni 47 km olup proje ekseni onaylanmıştır .Batman – Sason ve Muş yolu yatırım programına alınması için Bakanlık nezdinde girişimler devam etmektedir. RAYBÜS içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın Batman ziyaretinde sözünü aldığımız Raybüs için çalışmalar devam etmektedir. Batman Diyarbakır tren seferleri haftanın her günü günde 2 defa yapılan Batman-Diyarbakır tren sefer saatlerinin iyileştirilmesi ve sefer sayılarının artırılması için TCDD genel müdürlüğüne resmi yazı ile başvuruda bulunduk. Kurtalan Ekspresi temmuz ayında seferlerine tekrar başladı.’’

‘’ 1 Etap kamulaştırması için 25 Milyon TL ödenek ayrılması onaylandı.’’



Özdemir, ‘’İluh Deresi Islah Projesi : Toplam uzunluğu 15,5 km olan İluh Deresinin 6,5 km’si Batman Belediyesi mücavir alanında kalmaktadır. İluh Deresi 1 Etap ıslah çalışmaları için kamulaştırma ve Rekreasyon çalışmaları yapılması 07/06/2021 tarihli yazı ile onaylanmıştır. 1.Etap ıslah çalışmaları için belirlenen alan Akyürek ve Karşıyaka Mahallelerimiz sınırları içinde olup merkez olarak Karşıyaka köprüsü belirlenmiştir. TPAO alanı içinde kalan kısım yaptığımız görüşmeler neticesinde İluh Deresi için tahsis edilmiştir. Son olarak Yaptığımız görüşmeler neticesinde 30 Eylül 2021 tarihinde 1. Etap kamulaştırması için 25 Milyon TL ödenek ayrılması onaylandı. Batman Belediyesinin kamulaştırmaya esas uzlaşma tutanağını imzalayan hak sahiplerinin hesaplarına kamulaştırma bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yatırılacaktır.1.Etap kapsamındaki yerler kamulaştırılacak, kamulaştırılan alanda kesinlikle yapılaşma yapılmayacak yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleme yapılacaktır. Bu bölge parklar, köprüler, ulaşım aksları ile cazibe merkezi haline gelecek, yeni yapılacak şehir hastanesi bağlantısıyla da bütünlük sağlanacaktır. Kent İçi Bisiklet Yolu Projesi: Mevcut bisiklet yollarına yeni bağlantılar yapılarak araç trafiğinin azaltılması, Kentin ihtiyacına cevap verecek bisiklet yollarının hayata geçirilmesi için ödenek aktarımının yapılması. Bu projemiz İller Bankası ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün onayından geçti. Hibe miktarının aktarılması bekleniyor. ‘’ diye konuştu.

’Batman Çayı Rekreasyon Alanı’

Özdemir, ‘ (Tarım ve Orman Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde Batman Çayı ıslahı projesinin 2. Kısmı için çalışmalara başlanmasını talep etmiştik ve Batman Çayı ıslahı projesinin 2. Kısım çalışmaları için ihale izni bakanlık tarafından verilmişti. Batman çayı ıslah projesi kapsamında 4 ila 9. Kilometrelik 1. Kısımda eksik kalan korkulukların 2. Kısım çalışmalarında tamamlanacak olup sağ ve sol sahilde yaz ve kış korkuluğu olmak üzere toplamda 20 kilometrelik korkuluk yapılması, ayrıca 9 ila 11. Kilometreler arasında taş tahkimatı ve dolgu işlerinin yapımı devam etmektedir. Yüzde 65 seviyesine ulaşmıştır. Bu yılın sonunda bitirileceği tarafımıza iletildi. İlçe ve belde belediyelerimizin alt ve üst yapı projelerinde ihtiyaç duyduğu ödenek ve araç talebimizi de Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ilettik. Yeni Hasankeyf’in alt ve üst yapı problemlerinin çözümü için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla hem Hasankeyf’te hem de Ankara’da toplantılar gerçekleştirdik ve problemlerin çözümü için atılacak adımları karara bağladık.’’ Şeklinde konuştu.



Özdemir konuşmasının devamında şunları kaydetti:



‘’Batman’da konut ihtiyacının karşılanması için toplam 1.189 hektarlık özel ürün, sulu tarım ve marjinal ürün alanlarının imara açılması taleplerimizi Bakan bey’e ilettik. Yeni İmar İlçe ve belde belediyelerimizin alt ve üst yapı projelerinde ihtiyaç duyduğu ödenek ve araç talebimizi de Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ilettik.Yeni Hasankeyf’in alt ve üst yapı problemlerinin çözümü için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla hem Hasankeyf’te hem de Ankara’da toplantılar gerçekleştirdik ve problemlerin çözümü için atılacak adımları karara bağladık.’’

Özdemir, ‘’5 bin 397 konut yaptık’’

Özdemir, AK Parti iktidarında Batman’da Toki tarafından 5 bin 397 konutun inşa edilerek dar gelirli ailelerin kira derdinden kurtarılarak ev sahibi olduğunu aktardı.



Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyüğü olma özelliğini taşıyan il halk kütüphanesini de hizmete soktuklarını anlatan Özdemir ‘’Hasankeyf’te Büyük Saray’ın restore edilerek ziyarete açılması ve Yukarı Şehir Temizlik projeleri Bakanlığa sunulmuş olup Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız görüşmede projelere onay verilmesi hususunu dile getirdik. Küçük saray 6,4 metre yükseltilerek hem baraj sularından etkilenmesinin önüne geçildi hem de Hasankeyf’in silüeti korunmuş oldu. Hasankeyf’te El Cezeri Bilim Merkezi tamamlanmış olup açılışa hazırdır. Mor Kuryakos Manastırının 1. Ve 2. Etap çalışmaları tamamlanmış, 3. Etap çalışmaları için ihtiyaç duyulan ödeneğin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanına talepte bulunduk. Tarihi Perpira köprüsünün 181 metrelik restorayon çalışmaları devam etmektedir.’’ Diye konuştu.





Ardından konuşan AK Parti Batman İl Başkanı A.Akif Gür ise AK Parti’nin mühendislik projelerinin yanında demokratik, hukuk ve sosyal anlamda da projeler gerçekleştirdiğini söyledi.



‘’Bir yandan mühendislik projeleri yapılırken bir yandan da demokratik, hukuk ve sosyal anlamda da projeler gerçekleştiriyoruz. bölgemizi ilgilendiren kürt meselesi diye adlandırdığımız meseleyi masaya yatırdık. Bu meseleyi de hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturduk. Malum geçmişte çözüm süreci başlatılmıştı. Bu çözüm sürecinde amaç bir yandan demokratik hakların doğuştan hak edilen hakların insanlarımıza tekrar iade edilmesi bir yandan da akan kanın durdurulması içindi. Tabi geldiğimiz noktada çözüm sürecinin nasıl sona erdiğini, başkalarının ikinci bir ajandalarının olduğunu , birilerinin elinde maşa olarak kullanılan kişilerin aslında asıl amaçlarının ne olduğunu yakın bir şekilde müşahade ettik. Bunların detaylarına girecek değilim ama toplumun hafızasını diri tutmak için bazen bunları hatırlatmak gerekir. Aslında CHP zihniyetin geçmişine baktığımızda hep baskı, inkar, statükocu bir zihniyetle karşılaşıyoruz. Kürt kültürünü ve Kürtçeyi yok sayarak halka rağmen halk için anlayışıyla ülkeyi yönetmek istediler. 1950 seçimlerinde kürt toplumumuz Demokrat Parti’ye çok büyük bir teveccüh göstererek bir duruş sergilemiş ve bu zihniyete ta o zaman cevabını vermiştir. O günden bugüne de bu zihniyet hiçbir zaman toplumumuzda kabul görmemiştir.En son seçimde bile CHP bölgede milletvekili çıkaramadı. Bunu şunun için anlatıyoruz. Bugün kendini Kürtlerin temsilcisi olarak göstermeye çalışan bir parti, CHP’nin arkasına ve kuyruğuna takılmış, İnkar ve asimilasyon politikalarıyla ünlenmiş olan CHP’ye payandalık görevini üstlenmiştir. Bölgede bir tek dikili ağacı olmayan, kan, gözyaşı, baskıdan başka emelleri olmayanlar bugün ‘AK Parti ve Cumhurbaşkanı gitsin de ne olursa olsun’ zihniyeti ile toplumumuzu cendereye sokmaya çalışıyorlar. Kürtçe yasağı kalktı mı? Kalktı. İnsanlar özgür bir şekilde ana dilleri ile savunmalarını yapabiliyorlar mı ? Yapabiliyorlar. Köyleri boşaltılan vatandaşlarımız köylerine dönebiliyor mu? Dönebiliyor. Bunların örneklerini çoğaltabiliriz. Bunlar demokrasi, insan hakları ve yerel özgürlükler diye birkaç kelimeyi dillerine pelesenk etmiş ve bunları kullanan siyasi gruplardır. Muhalefet partilerinin söylediği tek şey iktidara geldiğimizde köprüleri yıkacağız, şunu yargılayacağız bunu yargılayacağız gibi hatta son dönemlerde memurlara bile parmak sallayan bir muhalefetten bahsediyoruz. Muhalefetin asıl amacı bu olmamalı. Asıl amacı toplumu biraz daha ileriye götürecek yolları göstermek eğer iktidarın gerçekten yanlışı varsa yapıcı eleştiriler sunmak ve eleştiri yaparken de çözüm önerileri sunmaktır. Oysaki karşımızda ki muhalefet toplumumuzu daha da ileri götürecek hiçbir proje sunmadan yıkıcı ve tehdit edici bir dil kullanmaktadır.’’ Diyen Gür konuşmasına şöyle devam etti.



‘’Son dönemde biliyorsunuz polis ve öğretmenleri tehdit ettiler. Öğrenciler üzerinden ayar vermeye çalıştılar. Sonra da bütün kamu düzenini etkileyecek şekilde bürokrasiyi tehdit edercesine, bürokrasinin iş yapmasına engel olacak bir söylemde bulundular. Bunları iki sebepten dolayı yapıyorlar. Birincisi özlem duydukları vesayet sistemini tekrar faaliyete koymak. Yıllarca hiç iktidar olmamış bir partiden bahsediyoruz. İnsanları sağcı, solcu, alevi ve sünni diye böldüler . Bürokrasi üzerinden baş örtüsüne saldırdılar. Yıllarca ülkeyi mahvettiler. Bürokrasi üzerinden özlem duydukları şeyleri tekrar yapmak istiyorlar. Bir de muhalefet algı yapmaya çalışıyor. Vesayet özlemi duyan muhalefet bir yandan da algı ve yalanlarla psikolojik baskı uygulamaya çalışmaktadır.Sanki hiç hizmet yapılmamış gibi algı uyandırmaya çalışanlara baktığımızda, masa başında hazırladıkları demeçlerle topluma yön vermeye çalışanlar, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini aslında herkesten daha iyi biliyorlar. Bir yatırım yapıldığında hatta kendi firmaları ile yatırımı üstleniyorlar. Bunları milletimiz gayet iyi biliyor. Sosyal medyada klavye kahramanlığı yaparak işlerini yürütmeye çalışanları herkes gayet iyi biliyor. Ülkemizde, bölgemizde, şehrimizde be yatırım varsa hamd olsun altında Ak Partimizin imzası vardır. AK Partili kadrolar olarak başımız dik alnımız ak şekilde tam 20 yıldır milletimize hizmet için yürüyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanımızla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi hor görmeden, hiç kimseyi dışlamadan halkımızın tamamını kucaklamaya çalışıyoruz. Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında şimdiye kadar hiç bir amaç gütmedik gütmüyoruz. Bizde ayırımcılık yok. Burada yine ifade ediyorum ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Partidir. 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başı çektiği provakosyanlar artıyor.Ülkemizdeki siyasi iklimi zehirlemek, milleti siyaset kurumundan soğutmak için 'yalan terörü' dahil her şeyi deniyorlar. Milletimiz bizden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmemizi, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Onca iftiraya, yalana, bühtana rağmen milletimiz bize güveniyor, inanıyor kendisini ve evlatlarının geleceğini AK Parti'de görüyor. Muhalefetin nefret ve tehdit siyasetini, her zaman olduğu gibi yine eser, hizmet ve kardeşlik siyasetimizle başarısızlığa uğratacağız.