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Aktüel Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Aktüel

Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 22:14:49 -
Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

BATMAN (AA) - Batman'da 2 çocuk annesi 21 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen E.T'yi boşandığı M.D. otomobille takip etti.

İddiaya göre, bir süre sonra eski eşine aracıyla yaklaşan M.D. silahla ateş ederek E.T'yi vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken E.T. çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Başından ve boynundan yaralanan E.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

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