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Aktüel Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
Aktüel

Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:15:18 -
Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

BATMAN (AA) - Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında öğretmen, kamu görevlisi, emniyet personeli ve ev kadının da bulunduğu şüphelilerden 10'u yakalandı.

Ekipler 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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