Batı’da Türk nefreti islam nefretinden besleniyor

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı, Türk karşıtlığı ya da Türk düşmanlığı olarak isimlendirilen Türkofobi kavramının yabancı düşmanlığının bir kolu olarak görüldüğünü ve İslamofobi’den beslendiğini belirtti.

Akıncı, uluslararası literatürde henüz yer edinmemesine rağmen Batı dünyasında “Türkofobi” veya “Türkiyefobi” kavramlarıyla uzun yıllardır yer edindiğini, “zenofobi” kavramının bir kolu olmasıyla birlikte “kökeninin tarih olarak Haçlı Seferleri ve 14 ve 15’inci yüzyıllara kadar uzandığını” söyledi.

Türk ve İslam kavramı zamanla iç içe geçti

Akıncı, Batı’da bugün oldukça yaygın ve popülist bir siyasi argüman olarak değerlendirilen “Türkofobi’nin büyük ölçüde İslamofobi’den beslendiğine” işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkofobi’nin temeli, Türklerin İslamlaşması ile ilintilidir. Türk ve İslam kavramı zaman içerisinde iç içe geçmiştir. Türk dendiğinde İslam, İslam dendiğinde Türk anlaşılmaya başlanmıştır. Geçmişten bugüne bu durum bu şekilde gelmiştir. Aslında Türklerin güçlü bir şekilde İslam’ın bayraktarı olarak ön plana çıkmaları, Türk üzerinden İslam’ı tanımlamaları, beraberinde Türkler üzerinden İslam’a saldırmalarını da getirdi.”

Akıncı, Batılı medeniyetlerin Türklere karşı yaklaşımının oryantalist bir bakış açısıyla hayranlık ve korku arasında geçmişten bugüne kadar gidip geldiğini aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam’ı varlıklarına tehdit olarak görüyorlar

İslamlaşan Türklerin, Batılıların varlığı ve savunduğu değerler için birer tehdit olarak görüldüğüne ve Batı’da hakim olan “Türk eşittir İslam” yaklaşımına vurgu yapan Akıncı, “Türkleri Batı için tehlikeli kılan şey İslam ile olan bin yıllık birlikteliği. İslam onlar için güzellikleri imha eden, düzenleri bozan ve hatta kendi varlığı, değerleri için bir tehdit unsuru olan bir yapı olarak görülüyor ve dolayısıyla Türkleri de bu şekilde görüyorlar. Bu tutum da geçmişte olduğu gibi bugün de Türkofobi olarak ifade ettiğimiz tutumun yükselişini tetikliyor. Bir millet, İslam’a karşı olan nefretin tam da ortasındaki bir obje olarak tanımlanıyor.”

Akıncı, Irkçı ve ayrımcı zihniyetle mücadelenin kolay olmadığını, İslamofobik yaklaşımlar ile popülist söylemlerin Avrupa’da gündemde fazlaca yer bulabildiğinin altını çizdi.

Akıncı, Türklere karşı olan bu önyargılı tutumun, ayrımcı ve gündelik yaşantılarını zorlayıcı davranışlara dönüştüğünü, özellikle Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türk olmanın iş bulmakta, eğitim almakta bir handikap haline getirildiğini anlattı. Türkofobi algısının yıkılmasında toplumun her kesiminden insanlara sorumluluk düştüğünü aktaran Akıncı, Türk basını ve medyasının dünyanın farklı noktalarında, kafalardaki Türk imgesini değiştiren yapımlar ortaya koyduğuna dikkati çekti.​​​​​​