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Siyaset ‘Batı'da sömürge araçları değişse de…’
Siyaset

‘Batı'da sömürge araçları değişse de…’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 23 Ağustos“Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü” nün yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 13:17:00 -
‘Batı'da sömürge araçları değişse de…’

 

YENİ AKİT  ANKARA

23 Ağustos“Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü” nün yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Batı, sömürgecilik ve köleliği demokrasi adı altında pazarladı. Asırlar boyu Batı'da sömürge araçları değişse de "insan hakları" anlayışı asla değişmedi. KöleTicaretininYasaklanmasıGünü'nün, dünya üzerindeki kölelik ve sömürgeciliğin son bulmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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