Batı Yaka'da 5 tarihi esere el koydular

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, İsrail Sivil İdare ekipleri eşliğinde el-Mezrea eş-Şarkiyye beldesindeki dağlık bir bölgeye baskın düzenledi.

İsrail ordusu, bölgedeki arkeolojik alanda Bizans döneminden kalma 5 tarihi sütuna el koydu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, "Filistinlilerin bölgede bina inşa ettiği ve tarihi eserlere zarar verdiği" iddiasıyla sütunlara el konulduğu aktarıldı.

"Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde"

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail'in saldırılarıyla 316 arkeolojik ve tarihi alanı tamamen veya kısmen tahrip ettiğini belirterek, "Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde." ifadesini kullanmıştı.

Hayik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka'da tarihi alanların kontrolünü sistematik olarak ele geçirdiğini anlatmıştı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban da 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in arkeolojik alanları koruma bahanesiyle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Sebastia ve Burka beldelerinde 4 bin 600 dönümlük araziye el koymayı planladığını açıklamıştı.