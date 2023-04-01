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Gündem Batı taklitçisi mahalle ters köşe oldu! Celal Şengör'den bomba dövme yorumu
Gündem

Batı taklitçisi mahalle ters köşe oldu! Celal Şengör'den bomba dövme yorumu

Yeniakit Publisher
2023-04-01 20:21:00 - 2023-04-01 20:27:25

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, dövme sözleriyle Batı taklitçisi mahalleyi ters köşe edecek açıklamalar yaptı.

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, Kafa TV’de katıldığı programda Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Işık, Şengör'ün dövme konusundaki fikirlerini sorduğunda net olduğu kadar ilginç bir yorum aldı.

Şengör: “Dövme tamamen saçma bir şey, ben kağıt değilim üzerime yazacak bir şeye gerek yok.” ifadelerini kullandı. Bu yanıt, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

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