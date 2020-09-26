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Aktüel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısı nedeniyle 2 Filistinli yaralandı
Aktüel

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısı nedeniyle 2 Filistinli yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:01:08 -
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısı nedeniyle 2 Filistinli yaralandı

NABLUS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Filistinlilere saldırarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın Nablus kenti güneyindeki Kusra köyündeki Filistinlilere saldırdı.

Filistinlilere ait ev ve araçlara saldıran Yahudi yerleşimciler, bir aracı ateşe verdi, evlere ve bölgedeki bir tavuk çiftliğine zarar verdi.

Bölgeye gelen İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcileri koruyarak Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale ederken, Filistinliler ise Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ve İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Nablus kentine bağlı Kusra bölgesinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına sıklıkla maruz kalıyor.

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