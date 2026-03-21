Dünya
Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarında 3 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarında 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere sopalarla saldırdı.

Askeri üniformalar giyen gaspçı İsraililer, Filistinli yaşlı bir kadın ile yabancı bir aktivisti birkaç saat alıkoydu.

Olayın hemen akabinde bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederek, yaşlı kadını gözaltına aldı.

Hivara bölgesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, evleri yakınında bulunan Filistinlileri darp etmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Gaspçı İsraillilerin ardından İsrail askerlerinin de bir eve düzenlediği baskında, ev halkı Filistinlilere coplarla saldırıldı, olayda biri kadın 2 kişi yaralandı.

 

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

