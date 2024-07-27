  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD füzesi, Rus radarı, Türk SİHA’sı... Sahada ilginç, yeni gelişmeler var! İşte o büyük strateji

Kıbrıs’tan “Ağır bir konuk” Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Ünlü banka rakam verdi: 'Dolar o tarihte...'

Ali Koç sonunda bunu yapacak artık! Duyurdular: Yaptıkları transferi görünce ‘herkes bu nasıl olur?” diyecek…

İETT otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Yaralılar var

Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti... O görüntüler olay oldu!

Henüz her şey bitmiş değil! Kassam dimdik ayakta! 10 İsrail askerini bubi tuzaklı bir eve çekip işte böyle yok etti

Olimpiyat oyunları açılışında LGBT rezaleti

Tek kuruş ödemeyecekler! Emeklilere yeni bir destek paketi açıklandı
Gündem Batı Şeria'da 2 çocuğu yaraladılar
Gündem

Batı Şeria'da 2 çocuğu yaraladılar

Yeniakit Publisher
2024-07-27 17:00:00 -
Batı Şeria'da 2 çocuğu yaraladılar

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu, Filistinli 2 çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Mezra Garbiyye beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri baskın sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi, gaz ve ses bombaları kullandı. Saldırıda 16 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuk, gerçek mermiyle yaralandı.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail güçleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik ve Salim beldelerinde de konuşlanmalarını sıkılaştırdı. İsrail askerleri, Beyt Furik "kontrol noktasını" her iki yönde kapatarak, Beyt Furik ve Beyt Decn beldelerinden giriş ve çıkışları engelledi.

TRT spikerinden sessiz tepki! Olimpiyatlarda katil İsrail protestosu
TRT spikerinden sessiz tepki! Olimpiyatlarda katil İsrail protestosu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TRT spikerinden sessiz tepki! Olimpiyatlarda katil İsrail protestosu

Türkiye'ye karşı şok uyarı! İsrail, bunun hazırlığını yapmaya başladı
Türkiye'ye karşı şok uyarı! İsrail, bunun hazırlığını yapmaya başladı

Medya

Türkiye'ye karşı şok uyarı! İsrail, bunun hazırlığını yapmaya başladı

Henüz her şey bitmiş değil! Kassam dimdik ayakta! 10 İsrail askerini bubi tuzaklı bir eve çekip işte böyle yok etti
Henüz her şey bitmiş değil! Kassam dimdik ayakta! 10 İsrail askerini bubi tuzaklı bir eve çekip işte böyle yok etti

Gündem

Henüz her şey bitmiş değil! Kassam dimdik ayakta! 10 İsrail askerini bubi tuzaklı bir eve çekip işte böyle yok etti

İsrail yine katliam yapacak!
İsrail yine katliam yapacak!

Gündem

İsrail yine katliam yapacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23