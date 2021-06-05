Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü insanlarda görülür mü?

Tropik ve ılıman iklimlerde bulunan Batı Nil Virüsü, İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görüldü. Büyük İskender'in de ölümüne neden olan Batı Nil Virüsü merak ediliyor.

Batı Nil Virüsü semptomları nelerdir?

Sivrisinekler üzerindentüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilen virüs, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak gösterir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna girebilmektedir.

Batı Nil Virüsü Türkiye’de görüldü mü?

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2010 yılının Eylül ayında Türkiye'de 7 kişiye Batı Nil Virüsü bulaştı. Bu vakalardan 3'ü ölümle sonuçlandı.

Batı Nil Virüsü nedir?

İlk olarak 1937 yılında Uganda’da görülen Batı Nil Virüsü,yıllar içinde dünya geneline yayılmaya devam eden bir arbovirüs enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle bu hastalık, Culex türü sivrisineklerin ısırması ile bulaşır. Çoğunlukla haziran ve eylül ayları arasında yayılan bu hastalığın dünya genelinde hızla yayılmasının sebebi, virüsü taşıyan sivrisineklerin farklı kanatlı hayvan türlerini de sokarak enfekte etmesinden kaynaklanır.

Genellikle Afrika ve Asya Kıtalarında karşılaşılan Batı Nil Virüsüne son yıllarda Avrupa ve Amerika kıtalarında da rastlanmaya başlandı. Toplum sağlığını etkileyen enfeksiyon, ülkemizde mevsimsel olarak, özellikle kuşların göç yolları üzerinde yer alan bölgelerde görülmektedir.

Batı Nil Virüsü hangi hastalıklara yol açar?

Batı Nil Virüsü, insanların santral sinir sistemini etkileyerek menenjit, ensefalit ve ataksi gibi pek çok nörolojik hastalığa yol açabilir. Yüksek ateş, uyuşma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ishal ve gastrointestinal gibi semptomlar gösteren hastalık bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilmektedir.