Batı, nefret kusuyor

Batı’da bilinçli olarak başlatılan ‘İslam düşmanlığı’ her geçen gün korkunç boyutlara ulaşıyor. Müslümanlara karşı insanlık dışı uygulamaların yürürlüğe konduğu ülkelerde yaşayan Müslümanlar için hayat adeta bir cehenneme dönüştürülüyor. İslam karşıtlığı başta ABD olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde artarak devam ederken, Batı medyası ise İslam düşmanlığını körükleyecek ifadeleri manşetten vererek, Avrupa’da İslam düşmanlığının hangi seviyelere geldiğini gözler önüne seriyor.

Saldırılar genelde açık alanlarda oluyor

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) Avrupa ülkelerindeki nefret suçlarını konu edinen verilerini inceleyen gazetemiz Akit, şok bilgilere ulaştı. İslam’a yönelik nefretin bir virüs gibi yayıldığı Batılı ülkelerde, özellikle son dönemlerde dindarlığa karşı önyargıların arttığı, İslam’a yönelik korkuların ise diğer dinlere nazaran daha fazla olduğu tespit edildi. Müslüman karşıtı nefret suçunun, kayıt dışı işlendiği yerlerin genellikle; metropol alanlarda, ana arter yollarda olduğu görüldüğü belirtildi. İslam’a nefret dolu söylemlerin zirve yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer alan Almanya’da her geçen gün yeni bir düşmanlık ortaya çıkıyor. Almanya’da geçtiğimiz yıl Müslümanlara karşı 7 bin 913 saldırı yapıldı.14 yaş altındaki Müslüman kızların okullara başörtüsüyle gelmesini yasaklayan Almanya’da Müslümanlara karşı işlenen saldırılarda, yüzde 119’luk bir artış olduğu belirlendi.

Namaz kılanları katlettiler!

Türkiye’ye gözünü diken yabancı siyasetçilerin ve medyanın telkinleriyle cami saldırıları ve Müslüman karşıtı söylemlerin sistematik hale geldiği Kanada’da saldırılar şiddeti akıl almaz boyutlara ulaştı. Mütedeyyin kesimlerin açıkça hedef gösterildiği Kanada’da bir camiye saldıran teröristler, namaz kılan 6 kişiyi silahla katletti. Kanada’da Müslümanlara yönelik nefret suçlarının bir yıl öncesine göre yüzde 47 yükseldiği ifade edildi.

İngilizlerin tehdit mektupları

Müslüman evlerine domuz kafası atılması ile gündeme gelen, İslam ile şereflenenlerin cezalandırılması gerektiği yönünde mektupların elden ele dolaştırıldığı İngiltere’de kayıtlı nefret suçu oranı yüzde 40 artış gösterdi. Müslüman kadınların topluma aykırı olarak kabul edildiği İngiltere’de 3 Nisan tarihi, ‘Dünya Müslümanları cezalandırma günü’ ilan edildi. Cami yakana ve Müslümanlara işkence edene ödül verilecek gibi ifadelerin yer aldığı mektup ile ilgili nefret suçu soruşturması başlatıldı ancak hiçbir somut adım atılmadı.

Batılı ülkelerde yaşanan o saldırılardan bazıları:

-Almanya’nın Berlin şehrinde kamu alanlarında başörtüsü takılmasını yasaklayan Tarafsızlık Yasası nedeniyle bir ilkokul öğretmeni işe alınmadı.

-Almanya’nın Kuzey Ren-Westfalya Eyaletine bağlı Wuppertal şehrindeki bir ortaokulda, başörtülü olduğu için Müslüman kız öğrenci sınıfa alınmadı.

-Berlin’de bir bayan, başörtüsünden dolayı diş hekimi asistanı olarak işe alınmadı.

-Hollanda’nın Oosterhout kasabasında kamusal alanda burka ve peçe yasağından dolayı peçe giyen Müslüman kadın, belediye otobüsüne alınmadı.

-Hollanda’nın Uden kentinde 19 yaşındaki Müslüman kadın, çarşafla belediye otobüsüne binmek istedi ama şoför zorla indirdi.

-İngiltere’nin başkenti Londra’da engelli Türk yolcu, otobüste Türkçe konuştuğu için ırkçı saldırıya uğradı.

-Avusturya’da bir otobüs şoförü, bir kadını başörtüsü yüzünden otobüse almadı.

-Paris’te 21 yaşındaki başörtülü hamile kadın, saldırıya uğradı. Saldırganlar, kadına yumruk atarak saçının bir bölümünü kesti.

Trump kaşıyor, Müslümanlar ölüyor

Müslümanların sayıları 3 buçuk milyonu bulduğu ABD’de İslam karşıtı vakaların yüzde 17 arttığı belirtildi. Müslümanlara yönelik, şiddet içermeyen ancak sözlü tahrik ve aşağılama niteliğindeki saldırılar, toplam saldırıların yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü oluşturuyor. “ABD’de ırkçılığı hortlatmakla” suçlanan Trump’ın göreve gelmesi ile tırmanan olayları “acil” koduyla duyuran ABD medyası, üç Müslüman öğrencinin katledilmesini ise görmezden gelerek büyük tepki çekmişti.