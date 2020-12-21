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Ekonomi Batı Karadeniz'de hamsiye yoğun talep
Ekonomi

Batı Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:11:00 -
Batı Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçıların limana getirdiği balıklar, tezgaha iner inmez vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine, yerli hamsi fiyatının geçen haftaya göre yarı yarıya düşerek kilogramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldığını söyledi.

Haftanın ilk günü tezgahlarda yoğunluk yaşandığını dile getiren Kara, "Vatandaşlarımızın balığa yoğun ilgisi var. Hamsi bu sene bol. Palamut sezonu da bol geçmişti. Vatandaşlarımız balık alıp yedikçe biz de balığımızı sattıkça mutlu oluyoruz. Hafta başında tezgahlara balıklar uygun fiyatla geldi. Biz de bollukla geldik, inşallah bu şekilde devam eder. Karadeniz insanının en çok sevdiği balık hamsidir. Hamsi sezonu da olduğu için hamsiye talep var." ifadelerini kullandı.

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