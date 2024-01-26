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Otomotiv Batarya ve fabrika sizin için sorun mu? Elektrikli araç alırken bunları bilin
Otomotiv

Batarya ve fabrika sizin için sorun mu? Elektrikli araç alırken bunları bilin

Yeniakit Publisher
2024-01-26 10:41:00 -
Batarya ve fabrika sizin için sorun mu? Elektrikli araç alırken bunları bilin

Elektrikli araç piyasası oturmaya başlarken bazı handikaplar da yok değil. Bu alanda başı tedarik ve batarya üretimi oluşturuyor. İşte elektrikli araçların projeksiyonuna yönelik tahminler

Elektrikli araçlar, otomotiv sektöründe dönüşümü hızlandırarak 2023'te pazar payını yüzde 18'e çıkardı. Sıfır emisyon hedefine ulaşılması için bu oranın 2030'a kadar yüzde 60'a yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan CHEP Otomotiv Kıdemli Ticari Direktörü Şafak Aktekin, “Bu büyük değişimin odağında batarya teknolojisi bulunuyor." dedi.

Tedarik zinciri önemli

Aktekin, "Elektrikli araçların batarya tedarik zinciri, sadece üretim aşamasında değil, hammaddelerin çıkarılmasından geri dönüşümüne kadar olan süreçte kritik bir rol oynuyor” dedi.Elektrikli araçlar, otomotiv sektöründe devrim niteliğinde bir değişimi tetikliyor. 2023 sonunda otomotiv pazarının yüzde 18'ine ulaşan elektrikli araçlar, temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor.

Batarya fabrikalarında durum nasıl?

Gerçek bir yeşil dönüşüm sağlayabilmek için elektrikli araç oranının 2030'a kadar yüzde 60'a çıkarılması gerektiğini söyleyen Aktekin, ”Elektrikli araçların kalbinde bulunan bataryaların sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesi, sektörün en önemli odak noktalarından biri haline geldi. Çoğunluğu şu anda Çin'de üretilen bataryalar, Benchmark Mineral Intelligence'ın tahminlerine göre, 2030'a kadar 400'ü aşkın aktif Gigafabrika ile üretilecek. Bu süreçte Çin, yüzde 68'lik payıyla büyük bir rol oynarken, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın da katkısının yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor. Bu da hammaddelerden araç montajına kadar olan sürecin daha kısa ve daha sürdürülebilir hale gelmesine olanak tanıyacak” dedi.

“Karbon emisyonunun azaltılması için daha fazla adım atılmalı”

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının küresel karbon emisyonlarını azaltmada kritik bir rol oynadığına değinen Şafak Aktekin, şu ifadeleri kullandı: “Bu alanda da ilerlemeler kaydediliyor ancak teknolojinin olgunlaşması zaman alabilir. Elektrikli araçların batarya tedarik zinciri, sadece üretim aşamasında değil, hammaddelerin çıkarılmasından geri dönüşümüne kadar olan süreçte kritik bir rol oynuyor. Bu süreçte madencilik faaliyetlerinden üretime kadar olan yolculuk, gelecekte daha fazla yenilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yapıya evrilebilir.”

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