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Aktüel Başvurular e-Devlet üzerinden başladı! Binlerce vatandaşı ilgilendiriyor
Aktüel

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı! Binlerce vatandaşı ilgilendiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evlerinde hasar tespit edilen depremzedeler başvurabileceği Afetzede Barınma Desteği için başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 17:02:00 -
Başvurular e-Devlet üzerinden başladı! Binlerce vatandaşı ilgilendiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evlerinde hasar tespit edilen depremzedeler başvurabileceği Afetzede Barınma Desteği için başvurular başladı.

AFAD, Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem bölgesinde konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları e-Devlet üzerinden başlamıştır. Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir." dendi.

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