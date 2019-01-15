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Başvuru yapıldı! Enes Kanter şimdi yandı

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden FETÖ'cü Enes Kanter, hakkında kırmızı bülten başvurusunda bulunuldu.

15 Ocak 2019 Salı 19:01
Başvuru yapıldı! Enes Kanter şimdi yandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında iade talepnamesi düzenledi ve kırmızı bülten başvurusunda bulundu.

Enes Kanter, ABD basketbol ligi NBA'de New York Knicks forması giyiyor.

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden Enes Kanter, son olarak takımının Londra'da yapacağı maç için İngiltere'ye gitmeyeceğini, öldürülme tehlikesinin olduğunu söylemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:01
  1. Basketbol Haberleri
  2. Basketbol
  3. Enes Kanter
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. FETÖ

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