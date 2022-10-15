Başörtüsü teklifi CHP’lileri gerdi

YENİ AKİT ANKARA

CHP’nin, Meclis’e sunduğu “Başörtüsü Yasa Teklifi”ne ilişkin gazetemiz tarafından aranan CHP’li Milletvekilleri soruları cevapsız bıraktılar. Yeni Akit’ten aranan Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın danışmanı, “Kendisi şu anda dışarıda. Makama gelecek ancak oradan da Genel Kurula geçebilir” dedi. İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz’ün danışmanı ise, “Kendisi şu anda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olduğu için Strazburg’da. 1 hafta boyunca burada olmayacaklar. Daha sonra arayabilirsiniz” cevabını verdi. Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer’in TBMM’de bulunan makamları ise telefonlara cevap vermedi. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın danışmanı da, Tanal’ın Genel Kurul’da olduğunu belirtti, ancak Tanal’dan daha sonra geri dönüş olmadı. Utku Çakırözer’in makamında bulunan danışmanı ise gazetemizin iletişim numarasını aldı. Ancak kendisinden herhangi bir dönüş yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anayasa ile çözelim” önerisiyle daha en baştan kadük kalan Kılıçdaroğlu’nun kıyafetle ilgili kanun teklifi 4 Ekim’de Meclis’e gelmişti. Söz konusu teklif “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” ifadelerini içeriyor.