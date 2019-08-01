Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik Stauskas’ı kadrosuna kattı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kanadalı basketbolcu Nik Stauskas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kanadalı basketbolcu Nik Stauskas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague ekiplerinden Baskonia Vitoria-Gasteiz, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol ekibi bu doğrultuda Kanadalı basketbolcu Nik Stauskas ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Stauskas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA’de 2014 yılında draft edilen 25 yaşındaki oyuncu, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, Broklyn Nets, Portland Trail Blazers ve Cleveland Cavaliers gibi farklı takımlarda oynadı. Stauskas toplam 335 resmi maçta 6.8 sayı ve 1.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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