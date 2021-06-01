Baskın yapılan evde şok görüntü! Her yerden dolar fışkırdı
Londra'da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtilen kişilerin evine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 milyon 660 bin dolar bulundu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, balyalar halinde 4 milyon pound (7,66 milyon dolar) nakit para ele geçirildi. Polis ekiplerinin evde ele geçirilen para miktarının büyüklüğü nedeniyle şaşkınlık yaşadığı belirtildi.Londra'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtilen Sergey Auzinış, Ruslan Şamsutdinov ve Servan Ahmadi isimli kişilerin, kara para akladıkları aktarıldı.
Gözaltına alındılar
Türkrus sitesinin Sky News'ten aktardığı habere göre, Londra polisi kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu kapsamında 46 yaşındaki Auzinış, 36 yaşındaki Şamsutdinov ve 35 yaşındaki Ahmadi'yi gözaltına aldı.
Ruslan Şamsutdinov'un, içinde 5 milyon pound olan ağır çantaları kaldığı evden dışarı çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalandığı bildirildi.
Güvenlik güçleri, zanlıların yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraları "salgın nedeniyle koyacak yer bulamadıkları için evlerinde saklamak zorunda kaldıklarını" belirtti.