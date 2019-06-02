0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"İlk maça göre daha kararlı, daha tempolu oynadık"- Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Rakibinizden daha az asist, daha az hücum yaparsanız maçı kazanma şansınızı azaltırsınız"

02 Haziran 2019 Pazar 18:48
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getiren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ilk maça oranla daha kararlı oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, finale çıkmak için 1 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İlk maça göre daha kararlı, daha tempolu oynadık. Maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Sahada ilk moladan sonra daha tempolu, hücumda ne yaptığını bilen, iyi savunma yapan bir takım vardı. Maçın üçüncü periyodunun ortalarına doğru maçı kazanmayı garantiye aldıktan sonra genç oyuncularla mücadeleyi tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ataman, Galatasaraylı az sayıda taraftarın aleyhinde yaptığı tezahüratlar için ise "Hiç canım sıkılmadı. Çünkü Galatasaray camiasının, taraftarının bana olan sevgisini çok iyi biliyorum. Buradan tüm Galatasaraylıların bayramını kutluyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.


- Erdoğan: "Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız"


Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, basit hataların yanı sıra kötü oynayarak mağlup olduklarını ifade etti.

Az sayıda asist yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Basit top kayıpları ve düşük yüzdeyle oynamamızın faturası ağır oldu. Bu, arzu ettiğimiz bir görüntü değildi. Bundan mutlu olduğumuzu söyleyemem. Rakibinizden daha az asist, daha az hücum yaparsanız maçı kazanma şansınızı azaltırsınız." diye konuştu.

Ertuğrul Erdoğan, basketbol aklını sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde üçüncü maç var. Oyuncularımın iyi niyetinden şüphem yok. Ortaya koyduğumuz fotoğraf ligde ortaya koyduğumuz mücadeleye yakışmadı. Yeniden toparlanıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:48
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Ertuğrul Erdoğan
  5. Galatasaray Doğa Sigorta
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da muhtarlık seçimleri
    1. Malatya'da muhtarlık seçimleri
    2. Kaymakam, trafik denetledi
    3. Denizli’nin Honaz ilçesinde seçimleri..
    4. Ümit Şamiloğlu'ndan altın madalya
    5. Bakan Kasapoğlu’nun mutlu günü
    6. Pençe Harekatı’nda PKK’nın sığınakları..
    7. Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği
    8. Belediye Başkanı Çaylı : “ Barış,..
    9. Bayramda ulaşım ilk gün ücretsiz
    10. Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi
    11. Feci kazada ağır yaralanan kadın..
    12. Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza
    13. Otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı
    14. TBL Play- Off Yarı Final: Anadolu..
    15. Omuz atma kavgasında kan aktı
    16. Yusufeli'ndeki yenileme seçimleri
    17. Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait İHA..
    18. Kartal'da silahla yaralama
    19. Vali Karaloğlu havadan bayram..
    20. Günün iftar menüsü | Ramazanın 26...
    21. Bartın'da hırsızlıktan aranan kişilere..
    22. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,..
    23. Kaçak kazı yaparken jandarmaya..
    24. İçişleri Bakanı Soylu’nun helikopteri..
    25. Bartın'da aranan kişilere yönelik..
    26. Muhtar seçilip, ölen kocasının..
    27. Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını..
    28. Muğla'da kadın cinayeti
    29. İBB Ramazan'ın coşkusunu Ezgi Gecesi'..
    30. Irak 9’uncu Fransız vatandaşını da..
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür