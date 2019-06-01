Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ'ı 102-68 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta, iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "İyi bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve taraftarımıza oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Topu iyi paylaştık. Sadece bir galibiyet aldık. Fark hiç önemli değil. Pazartesi günü TOFAŞ'ın vereceği reaksiyona hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- Ene: "İlk maçı farklı kaybettik"





TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Beko karşısında kırılma anlarında çabuk pes ettiklerini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ene, "Bugün çok daha farklı oynamayı arzu ediyorduk. Kırılma anlarında çabuk pes ettik. İlk maçı farklı kaybettik. Bir anlamda oyunun içinde kalamayan ve aklıyla oynamayan takım Fenerbahçe Beko'ya karşı sıkıntı yaşar. Biz her zaman enerji ve çabamızla bir yerlere geldik. Kolay değil, rakibinizin kalitesi ortada. Önümüzdeki maçlarda iyi basketbol oynayıp kazanmak istiyoruz." yorumunda bulundu.