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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier:"Önemli bir galibiyet aldık"- Galatasaray Başantrenörü Efe Güven:"Bu maçta istediğimiz basketbolu oynamadık"

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:10
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray'ı 72-51 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Garnier, "Önemli bir galibiyet aldık. Serinin ilk maçını kazanmak önemliydi. Üçüncü çeyrekte rakibimizi 5 sayıda tutarak farkı açtık. Bu agresif savunmayı 40 dakikaya yaymalıyız. Hızlı hücumlardan daha fazla sayılar üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.


- Güven: "Bu maçta istediğimiz basketbolu oynamadık."


Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, Fenerbahçe karşısında istedikleri basketbolu oynayamadıklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Güven, "Bu tür maçlarda sahada varlık göstermek için mücadele etmeniz gerekiyor. Rakibe bu kadar hücum ribaundu verirseniz kazanamazsınız. Zorlu ve yıpratıcı bir seriden geldik. Bu maçta istediğimiz basketbolu oynamadık. Rakibimize sadece 8 faul yaptırdık. Bu durum yumuşak oynadığımızı gösteriyor. Daha agresif olmalıydık. İkinci maçta daha iyi mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:10
  1. Basketbol
  2. Efe Güven
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  6. Valeria Garnier

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