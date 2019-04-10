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Basketbolda maçın ardından

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Federasyonun buradaki emekçilere, antrenöre, masöre, idareciye, oyuncuya sahip çıkması lazım"- "Sakarya bunu yapmayacaksa, Türk basketbolunun imajı için federasyonun Sakarya'yı ligden ihraç etmesi lazım"- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz:"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu saatten sonra tek söyleyeceğim şey, üzgünüm"

10 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
Basketbolda maçın ardından


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u deplasmanda 99-62 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Türk basketbolunun imajı için federasyonun Sakarya takımına sahip çıkması veya ligden ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen yıllarda bu kente geldiklerinde keyif aldıklarını, güzel bir Sakarya takımı olduğunu fakat bugün çok hüzünlendiklerini belirtti.

Sakaryalı ailelerin her şeye rağmen basketbol izlemek için salona geldiğini aktaran Ataman, "Ancak ortada Sakarya takımı yok. Federasyonun oyuncuları buraya zorla getirtip sadece sahaya çıkmalarını yönlendirmesi var. Halbuki federasyonun buradaki emekçilere, çalışan antrenöre, masöre, idareciye, oyuncuya sahip çıkması lazım. Sakarya paralarını vermiyorsa o zaman federasyonun vermesi lazım. Veya Sakarya bunu yapmayacaksa, Türk basketbolunun imajını bu şekilde aşağı getirtmemek için federasyonun Sakarya'yı ligden ihraç etmesi lazım." diye konuştu.

Yaşanan durumu Türk basketboluna çok büyük saygısızlık olarak nitelendiren Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakarya halkına büyük bir saygısızlık, emek veren insanlara da çok büyük bir ayıp. Buraya 6-7 aydır para almayan oyuncuları zorla getirtmek yanlış, zaten yabancılar kaçmış. Hayretler içerisinde kalıyorum. Türkiye'de bir spor adamı olarak buna vurgu yapmak istiyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun bu skandala son vermesi lazım.

Bu, aynı zamanda bizlere de büyük zarar veriyor. Önümüzdeki hafta THY Avrupa Ligi'nde play-off serisi oynayacağız, bugünü boş geçirmek zorunda kaldık. Sırf rakip çocuklar ezilmesin diye genç takımdan oyuncular getirdim. Ancak ne oldu? Bir günümüz boş geçti. Hafta sonu yine bu sefer de Trabzon takımının sezon başında ligden çekilmesi nedeniyle bay geçeceğiz. Yine maç yapamadan play-off maçlarına hazırlanacağız. Türk basketboluna zarar veriyorsunuz, buna önlem almanız lazım. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanından rica ediyorum."

Ataman, maçla ilgili söylenecek bir şeyin olmadığını vurgulayarak, kurallar el vermediği için yıldız takımı oynatamadığını sözlerine ekledi.

- Bulkaz: "Tek söyleyeceğim şey, üzgünüm"


Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, oynayan basketbolculara saygı duyduklarını belirterek, "Biz de elimizden geldiğince işimizi yapmaya çalışıyoruz. Anadolu Efes'e THY Avrupa Ligi'nde play-off öncesi başarılar diliyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bulkaz, 5 galibiyetlerinin bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bütün Sakarya kamuoyuna yalvarırcasına haykırdım. Sadece elimizdeki takımla mücadele edersek ligde kalacağımızı söyledim. Kaldı ki benim elimdeki dediğim takım, bu ligin en kötü takımının 5-6 kat aşağısında bir bütçeydi ama ona rağmen bir reaksiyon gösterilmedi. Demek ki takdir böyleymiş. Şu anda yaptığımız şey, sadece gençlerimizle saygı duyarak sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Kimseye kırgınlığımız yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, bu saatten sonra tek söyleyeceğim şey, üzgünüm."

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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