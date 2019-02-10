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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadık"- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit:"Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun kontrolü altında geçti"

10 Şubat 2019 Pazar 15:14
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 107-70 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Çok iyi ve ciddi bir şekilde oynadık. Genç oyuncular verilen şansı çok güzel kullandı. Onlar için bu durum önemli tabii. Maça iyi başladılar. Bizim için onların üç sayılık basketlerini durdurmak önemliydi. Savunma yapmamız önemliydi ama hücum açısında da iyi oynadık. Oyunculara güzel bir galibiyet için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ankara'da 13-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası hakkında da değerlendirmede bulunan Sırp antrenör, şunları aktardı:

"Çok özel bir organizasyon. Eleme usulu oynanıyor onun farkındayız. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor. Sadece ilk maçı düşünüyoruz ve ona odaklanıyoruz."


- Şehit: "15 gündür hastalık ve sakatlıklarla boğuştuk"


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, müsabakanın Fenerbahçe Beko'nun kontrolünde geçtiğini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Şehit, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Dört senedir Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe yaklaşık 4 senedir burada ligde kaybetmiyor. 15 gündür hastalık ve sakatlıklarla boğuştuk. Dirençli kalarak Fenerbahçe Beko'nun karşısına çıkmak istiyorduk. Maçın başında istediğimiz gibi uzun oyuncularla direnç koyduk. Oyun hızlandı ve top kayıpları peş peşe gelmeye başladı. Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun kontrolü altında geçti." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:14
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Basketbol
  3. Fenebahçe Beko
  4. Serhat Şehit
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Zeljko Obradovic

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