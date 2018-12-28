THY- Euroleague
0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Son dakikalarda hem hücum hem de savunma açısında doğru şeyler yaptık"-Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso:"İki ekip de her top için savaştı. Sonuçtan çok mutlu olduğumu söyleyemem"

28 Aralık 2018 Cuma 23:37
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 65-63 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, son dakikalarda hem hücumda hem de savunmada doğru oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde final oynayan takıma karşı mücadele ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Real Madrid maçları her zaman özeldir. Savunmaya ilk çeyrekte iyi başladık. İkinci çeyrekte topu kullanırken çabuk davrandık. Hücum açısından yeterli öz güvenle oynamadık. Real Madrid'e karşı hücum ederken topu kullanırken kararsız kaldık. İkinci yarıda maça ilk çeyrekteki gibi başladık ama tekrardan ikinci oyundan düştük. Son iki dakikada çok iyi reaksiyon gösterdik. Son dakikalarda hem hücum hem de savunma açısında doğru şeyler yaptık. Datome'nin kullandığı top kazanmamıza sebep oldu. Son 6 saniye kala Real Madrid iyi oyuncuları var, sayı bulabilirlerdi ama şans bizim yanımızdaydı. Oyuncularımı maç sonundaki reaksiyon için tebrik ediyorum."

THY Avrupa Ligi'nde önlerinde 15 maç daha kaldığını aktaran Sırp başantrenör, "Çok iyi pozisyondayız ama düzeltmemiz gereken şeyler var. Daha fazla oyuncunun katkısına ihtiyacımız var. Çünkü sezon çok uzun ve yararlanamadığımız oyuncularımız oldu. Bugün olduğu gibi herkes savaştı. Real Madrid gibi kalite bir takıma karşı savaştık ve kazandık." diye konuştu.

Sloukas'ın hastalığı nedeniyle karşılaşmada süre alamamasının hatırlatılması üzerene Obradovic, "11 top kaybı yaptık. Onun olmadığı sürede agresif oynamamız gerekiyordu ama biz farklı oynadık. Bu takımda Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Green ve Egehan Arna da var. Hepsi agresif oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk yarısını lider tamamladıkları için mutlu olduklarını aktaran Obradovic, "Mutluyuz ama anlamı yok, önümüzde 15 maç daha var. Aslında bir maç kaybetmiş olmamız herkese karşı savaştığımızı gösteriyor. Önemli olan sezonun ikinci yarısından sonra hangi noktada olacağımız." ifadelerini kullandı.


- Laso: "Oyuncularıma kızamam"


Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, karşılaşmanın başa baş geçtiğini dile getirdi.

Sözlerine Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başlayan Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte oyunu dengeledik ve soyunma odasına beraberlikle girdik. İkinci yarı çok sert geçti. İki ekip de her top için savaştı. Sonuçtan çok mutlu olduğumu söyleyemem. Özellikle son saniyelerde avantajı iyi kullanamadık. Oyuncularım tüm maç boyunca Fenerbahçe Beko'yu yenmenin ne kadar zor olacağının bilinciyle oynadı. O yüzden oyuncularıma kızamam. THY Avrupa Ligi'nde her maç zor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Laso, Llull'un diskalifiye edilme kararının yanlış olduğu belirtti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:37
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Pablo Laso
  4. Real Madrid
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Zeljko Obradovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz"
    1. "Birlik ve beraberlik içerisinde..
    2. CHP'den flaş istifa: Birilerinin adamı..
    3. Nijerya'da eski Devlet Başkanı Shagari..
    4. Sudan’da muhalif lider gözaltına..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. Brezilya'da sol partilerden..
    7. Nihat Zeybekci: İzmir istismarcıların..
    8. Gaziantep'teki bıçaklı kavga
    9. Macaristan Dışişleri Bakanından..
    10. Somali'de Uganda güçlerine saldırı!
    11. Pentagon'dan, 'kontrollü' çekilme..
    12. ABD'de Yahudilere skandal teklif!..
    13. "Ölümler sebebiyle üzüntülüyüz"
    14. Hayati Yazıcı'dan ABD'ye FETÖ uyarısı
    15. "Kadın hakem sayımızı Avrupa..
    16. Nazarbayev'den Rusya ve Ukrayna'ya..
    17. Sarı Yelekliler, Macron'un tatil..
    18. Baygın bulunan kayıp şahıs, hastanede..
    19. İYİ Partilileri sevindirecek haber! O..
    20. İsrailli yazar hayatını kaybetti!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"