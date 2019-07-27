Basketbolda antrenör sertifika programı sona erdi

Basketbolda antrenör sertifika programı sona erdi27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:13
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı sona erdi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programın beşinci ve son günü, beslenme uzmanı diyetisyen Ece Öneş'in sporcu beslenmesi eğitimiyle başladı.
Program, daha sonra başantrenör Oktay Mahmuti'nin 1x1, 2x2, 3x3 bireysel gelişimi sağlayıcı hücum çalışmaları eğitimiyle tamamlandı.
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