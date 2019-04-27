Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edildi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta müsabakaları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta müsabakaları tamamlandı. İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Banvit-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 94-52 Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom: 74-56 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji: 87-85 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 65-94

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Artvin Belediyespor: 135-94 Petkimspor-OGM Ormanspor: 63-75 Karesispor-Bursaspor: 95-91 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Konyaspor: 62-74 Ankara DSİ-Bandırma Kırmızı: 88-85 Akhisar Belediyespor-Düzce Belediyespor: 91-82

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