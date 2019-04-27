Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edildi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta müsabakaları tamamlandı27 Nisan 2019 Cumartesi 22:21
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta müsabakaları tamamlandı.
İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Banvit-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 94-52
Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom: 74-56
TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji: 87-85
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 65-94
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Artvin Belediyespor: 135-94
Petkimspor-OGM Ormanspor: 63-75
Karesispor-Bursaspor: 95-91
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Konyaspor: 62-74
Ankara DSİ-Bandırma Kırmızı: 88-85
Akhisar Belediyespor-Düzce Belediyespor: 91-82
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