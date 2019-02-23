Basketbol: Toplu sonuç - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 93-83 Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97

- Türkiye Basketbol 1. Ligi Finalspor-Bursaspor: 59-87 Petkimspor-Karesispor: 85-86 Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ: 70-74

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi: 93-66

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 74-68

Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi: 70-92



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