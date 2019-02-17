Basketbol: Toplu sonuç - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş-BOTAŞ: 69-70 Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 120-46 Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 100-65

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 93-78 Edirnespor-Düzce Belediyespor: 81-91 Selçuklu Basketbol-Artvin Belediyespor: 94-89

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim-Nesibe Aydın: 57-93

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