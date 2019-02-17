Basketbol: Toplu sonuç
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22. hafta maçları tamamlandı17 Şubat 2019 Pazar 20:54
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş-BOTAŞ: 69-70
Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 120-46
Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 100-65
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 93-78
Edirnespor-Düzce Belediyespor: 81-91
Selçuklu Basketbol-Artvin Belediyespor: 94-89
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-Nesibe Aydın: 57-93
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