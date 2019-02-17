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Basketbol: Toplu sonuç

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22. hafta maçları tamamlandı

17 Şubat 2019 Pazar 20:54
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Beşiktaş-BOTAŞ: 69-70

Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 120-46

Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 100-65


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 93-78

Edirnespor-Düzce Belediyespor: 81-91

Selçuklu Basketbol-Artvin Belediyespor: 94-89


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Galatasaray Gelişim-Nesibe Aydın: 57-93

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:54
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