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Basketbol: Toplu sonuç

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:41
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 18, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Dört ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 83-58

Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom: 85-67

Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-93


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 92-75

Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol: 58-140

BOTAŞ-Canik Belediyespor: 91-58

Galatasaray-OGM Ormanspor: 74-71


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-Selçuklu Basketbol: 70-79

Petkimspor-Bursaspor: 72-69

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Karesispor: 113-90

Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 100-67


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


İstanbulgücü-Elazığ İl Özel İdare: 80-68

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 86-80

Yalova VİP Gençlik-Edremit Belediyesi Gürespor: 68-70

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:41
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