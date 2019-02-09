Basketbol: Toplu sonuç



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 18, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21. hafta müsabakalarıyla devam edildi. Dört ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 83-58 Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom: 85-67 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-93

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 92-75 Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol: 58-140 BOTAŞ-Canik Belediyespor: 91-58 Galatasaray-OGM Ormanspor: 74-71

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Selçuklu Basketbol: 70-79 Petkimspor-Bursaspor: 72-69 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Karesispor: 113-90 Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 100-67

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü-Elazığ İl Özel İdare: 80-68 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 86-80 Yalova VİP Gençlik-Edremit Belediyesi Gürespor: 68-70

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.