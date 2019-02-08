Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftası 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftası 2 maçla başladı08 Şubat 2019 Cuma 21:49
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı.
İki ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Artvin Belediyespor-Edirnespor: 95-90
Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor: 78-69
Semt77 Yalova Belediyespor-Ankara DSİ: 65-74
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi: 48-76
A Koleji-Urla Belediyespor: 65-77
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