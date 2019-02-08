Basketbol: Toplu sonuç - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftası 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftası 2 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı. İki ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Artvin Belediyespor-Edirnespor: 95-90 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor: 78-69 Semt77 Yalova Belediyespor-Ankara DSİ: 65-74

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi: 48-76 A Koleji-Urla Belediyespor: 65-77

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