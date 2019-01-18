Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3'er maç yapıldı18 Ocak 2019 Cuma 20:53
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftası, yapılan 3'er maçla başladı.
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Bursaspor: 74-96
Artvin Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 96-68
Yalova Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 95-93
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 62-39
A Koleji-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 83-90
Bayraklı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 72-75
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