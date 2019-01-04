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Basketbol: Toplu sonuç

- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı

04 Ocak 2019 Cuma 21:46
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Sigortam.net İTÜ Basketbol-Selçuklu Basketbol: 93-96

Yalova Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-86


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor: 75-60

İstanbul Üniversitesi Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 48-72

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Yalova VİP Gençlik: 84-66

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:46
  1. Basketbol
  2. Türkiye Basketbol 1. Ligi

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