Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı04 Ocak 2019 Cuma 21:46
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise 3 maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Selçuklu Basketbol: 93-96
Yalova Belediyespor-OGM Ormanspor: 88-86
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor: 75-60
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor: 48-72
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Yalova VİP Gençlik: 84-66
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