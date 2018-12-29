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Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bugün 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edildi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası 5 maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

 

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

 

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 79-77

Türk Telekom-Galatasaray: 87-81

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit: 67-75

 

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

 

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum: 101-37

Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol: 89-63

İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol: 65-87

BOTAŞ-Galatasaray: 60-68

 

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

 

Finalspor-Akhisar Belediyespor: 89-90

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara DSİ: 75-58

Edirnespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 71-91

 

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

 

İstanbulgücü-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 69-67

Urla Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 82-55

Edremit Belediyesi Gürespor-Akdeniz Üniversitesi: 76-92

Elazığ İl Özel İdare-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-42

Yalova VİP Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-91

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Mardin
  4. Manisa
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Elazığ
  9. Edirne
  10. Bursa
  11. Ankara
  12. Basketbol
  13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  15. toplu sonuç
  16. Türkiye Basketbol 1. Ligi
  17. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

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