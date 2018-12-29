Basketbol: Toplu sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı29 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında bugün 3 maç yapılırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası 4 mücadeleyle başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edildi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası 5 maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 79-77
Türk Telekom-Galatasaray: 87-81
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit: 67-75
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum: 101-37
Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol: 89-63
İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol: 65-87
BOTAŞ-Galatasaray: 60-68
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Akhisar Belediyespor: 89-90
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara DSİ: 75-58
Edirnespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 71-91
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
İstanbulgücü-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 69-67
Urla Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 82-55
Edremit Belediyesi Gürespor-Akdeniz Üniversitesi: 76-92
Elazığ İl Özel İdare-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-42
Yalova VİP Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-91
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