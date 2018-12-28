Basketbol: Toplu sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası bir maçla başladı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasında üçer maç oynandı28 Aralık 2018 Cuma 22:27
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası bir maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasında üçer maç oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Afyon Belediyespor: 84-94
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 81-72
Petkimspor-Artvin Belediyespor: 93-85
Düzce Belediyespor-Yalova Belediyespor: 79-60
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Çankaya Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor: 72-78
Mersin Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 71-56
A Koleji-Nesibe Aydın: 65-76
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