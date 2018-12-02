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Basketbol: Toplu sonuç

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı

02 Aralık 2018 Pazar 19:14
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Beşiktaş-Canik Belediyespor: 73-74

Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-82

Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-56

İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 71-84


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol: 78-70


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 50-54

İstanbul Üniversitesi Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 64-80

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 19:14
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