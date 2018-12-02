Basketbol: Toplu sonuç
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı02 Aralık 2018 Pazar 19:14
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 10'uncu hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 73-74
Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-82
Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-56
İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 71-84
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Selçuklu Basketbol: 78-70
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 50-54
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 64-80
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