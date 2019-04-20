Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off - Real Madrid: 78 - Panathinaikos: 63- Real Madrid seride 2-0 öne geçti



ANKARA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, konuk ettiği Panathinaikos'u 78-63 yenerek seride 2-0 öne geçti. Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında İspanya temsilcisi Real Madrid, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını WiZink Center'da ağırladı. Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreğini 21-8 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 35-26 üstün girdi. Aradaki skor farkını açarak üçüncü çeyreği 61-41 önde kapatan İspanya temsilcisi, mücadeleden ise 78-63 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 13'er sayı kaydeden Real Madridli Facundo Campazzo ile Panathinaikoslu Deshaun Thomas oldu. Bu sonuçla seride 2-0 önde geçen Real Madrid, üst tura çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 23 Nisan Salı günü Yunanistan'da oynanacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.