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Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

- Real Madrid: 78 - Panathinaikos: 63- Real Madrid seride 2-0 öne geçti

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:05
Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off


ANKARA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, konuk ettiği Panathinaikos'u 78-63 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında İspanya temsilcisi Real Madrid, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını WiZink Center'da ağırladı.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreğini 21-8 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 35-26 üstün girdi.

Aradaki skor farkını açarak üçüncü çeyreği 61-41 önde kapatan İspanya temsilcisi, mücadeleden ise 78-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 13'er sayı kaydeden Real Madridli Facundo Campazzo ile Panathinaikoslu Deshaun Thomas oldu.

Bu sonuçla seride 2-0 önde geçen Real Madrid, üst tura çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 23 Nisan Salı günü Yunanistan'da oynanacak.


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 00:05
  1. Basketbol
  2. Panathinaikos
  3. Real Madrid
  4. THY Avrupa Ligi play-off

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