Basketbol: THY Avrupa Ligi
Fenerbahçe Beko: 76 - Buducnost VOLI: 6719 Mart 2019 Salı 23:00
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya); Fernando Rocha (Portekiz), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 4, Green 9, Kalinic 14, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 2, Sloukas 11, Vesely 13, Datome, Guduric 6, Melih Mahmutoğlu, Ali Muhammed 11
Buducnost VOLI: Gordic 5, Jackson 2, Bell 3, Clark 20, Bitadze 11, Clarke 6, Popovic 10, Suad Sehovic, Barovic 10, Sead Sehovic
1. Çeyrek: 19-16
Devre: 36-39
3. Çeyrek: 58-58
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 76-67 yendi.
Avrupa Ligi'nde 23. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda da üst üste oynadığı 16. maçı da kazanmış oldu.
Karşılaşmaya özellikle savunmada çok agresif başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 14-5 önde tamamladı. Hücumda temposu düşen sarı-lacivertliler karşısında Karadağ ekibi farkı 3'e indirdi ve Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 19-16 üstün kapattı.,
İkinci çeyreğe pota altında iyi başlayan Buducnost VOLI, 13. dakikada Bitadze'nin basket faulden bulduğu sayılarla 26-23 öne geçti. Hücumda boyalı alandan sayılar üreten Buducnost VOLI, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-36. Kalan sürede Fenerbahçe Beko farkı eritmesine rağmen Karadağ temsilcisi soyunma odasına 39-36 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 25. dakikayı 48-46 önde geçti. Final periyoduna 58-58'lik eşitlikle girildi.
Son çeyreğe konuk ekip iyi başladı ve 34. dakikayı 66-64 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Vesely ve Ali Muhammed'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve son dakikaya 76-66 önde girdi. Sarı-lacivertliler sahadan 76-67'lik skorla galip ayrıldı.
- Fenerbahçe'nin Avrupa'da 500. maçı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 500. maçını oynadı.
İlk kez 1959-1960 sezonunda Avrupa arenasında mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe, bu kulvardaki 500. maçında Karadağ ekibini mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki 500 maçta 290 galibiyet, galibiyet elde etti, 210 yenilgi yaşadı.
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